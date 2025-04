Stand: 02.04.2025 10:14 Uhr Neuheiten im Tourismus in der Seenplatte

Zur Tourismussaison 2025 wird es in der Mecklenburgischen Seenplatte einige Neuheiten geben. Zum Beispiel können Besucher von Neustrelitz und Malchow nun schon vor der Anreise im digitalen Reiseführer stöbern. Finanziert wird dieser über die Kurabgabe, die Touristen seit diesem Jahr entrichten müssen. Fans von Gravel-Bikes - also einer Mischung aus Rennrad und Mountainbike - sollen über die sozialen Medien und mit einnem Festival im September in die Seenplatte gelockt werden. Außerdem gibt es neue Hausboot-Angebote. Zum Beispiel können Studienfahrten mit Schülern gebucht werden, künftig sind auch Yogakurse oder Büroarbeiten an Bord möglich.

