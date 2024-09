Stand: 30.09.2024 14:21 Uhr Neues Tanklöschfahrzeug für die Feuerwehr Rosenow

Die Freiwillige Feuerwehr Rosenow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein neues Tanklöschfahrzeug. Innenminister Christian Pegel (SPD) übergab das Fahrzeug des Typs TLF 3000 am Montag in der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern in Malchow den Kameraden. Es ist Teil des Programms "Zukunftsfähige Feuerwehr". Damit stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 50 Millionen Euro zur Verbesserung des flächendeckenden Brandschutzes bereit. Insbesondere geht es darum, die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge durch die Gemeinden zu fördern. Das neue Fahrzeug ersetzt in Rosenow ein mehr als 30 Jahre altes Feuerwehrauto.

