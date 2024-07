Stand: 18.07.2024 07:12 Uhr Neuer Stadtpräsident in Waren an der Müritz gewählt

Nach den Kommunalwahlen sind die Stadtvertreter in Waren an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwochabend das erste Mal zusammengekommen. Zum neuen Stadtpräsidenten ist Toralf Schnur (FDP) gewählt worden. Er setzte sich mit einer Stimme mehr gegen den CDU-Politiker René Drühl durch. Seine erste Stellvertreterin ist die SPD-Abgeordnete Christine Bülow. Zur Wahl als zweiter Stellvertreter traten der Linkspolitiker Rüdiger Prehn und der AFD-Abgeordnete Dirk Kriwolat an. Mit vier Stimmen Vorsprung holte sich Dirk Kriwolat den Posten als zweiter Stellvertreter. Außerdem wurden sämtliche Ausschüsse sowie die Aufsichtsräte für kommunale Unternehmen neu besetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 18.07.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte