Neue Trainer bei SV Fortuna 50 Neubrandenburg

Die Männer- und auch Frauenmannschaft des SV Fortuna 50 Neubrandenburg haben neue Trainer für die kommende Saison. Das teilte der Verein am Mittwochabend mit. Die 1. Männermannschaft übernimmt Jörn Schläger. Derzeit trainiert der ehemalige Nationalspieler die Handball-Frauen. An dieser Stelle wird ihn Kay Butzlaff ersetzen. Er ist bisher Nachwuchstrainer im Verein. „Wir sind sehr froh, dass wir diese personellen Weichenstellungen intern vornehmen können", sagte Fortuna-Präsident Michael Schröder. Der Verein sei stolz darauf, dass er auf die eigenen Leute setzen könne, so Schröder weiter. Beide Mannschaften spielen in der Handball-Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte