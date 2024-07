Stand: 25.07.2024 18:46 Uhr Neuer Radweg, mehr Sicherheit

Nach langem Kampf der Anwohner ist an der B 109 zwischen Ferdinandshof und dem Abzweig Altwigshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ein neuer Radweg eröffnet worden. Der knapp sechs Kilometer lange Abschnitt hat etwa 2,8 Millionen Euro gekostet. Landes-Wirtschaftsminister Meyer kündigte außerdem an, dass der Radweg in Richtung Norden bis Ratebur und nach Süden bis zum Bahnhof Jatznick ausgebaut wird. Für etwa 240.000 Euro werden an der Straßenkreuzung Altwigshagen an der B 109 außerdem eine Abbiegerspur und eine Ampelanlage gebaut. An der Stelle kam es in der Vergangenheit häufiger zu Unfällen. Für das Jahr 2024 stehen in Mecklenburg/Vorpommern insgesamt 13,8 Millionen Euro für den Radwegebau an Landesstraßen und weitere 10 Millionen Euro für neue Radwege an Bundesstraßen zur Verfügung.

