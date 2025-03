Stand: 05.03.2025 15:48 Uhr Neue Ausstellung in der Kunstsammlung Neubrandenburg

Die Künstlerin Rico. aus Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zeigt erstmals in ihrer Heimatstadt eine Einzelausstellung. In der Kunstsammlung sind Fotografien, Installationen und Papierarbeiten zu sehen. Die Fotografien sind zum Beispiel während Autofahrten entstanden. Mit Hilfe von Langzeitbelichtung zeichnet die Künstlerin Muster. Eine Installation in der Ausstellung besteht aus zwei Stühlen, die sich gegenüberstehen und durch eine Metallplatte miteinander verbunden sind. Sie sollen Besucherinnen und Besucher anregen, Platz zu nehmen und sich auszutauschen. Auch das Thema Grenze spielt eine Rolle - auf großformatigem Papier hat die Künstlerin per Hand gezeichnet, was das Wort Grenze für sie bedeutet. Die Ausstellung ist bis Ende Mai zu sehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte