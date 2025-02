Stand: 11.02.2025 18:04 Uhr Neubrandenburger kann Autodiebstahl verhindern

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Neubrandenburg einen Autodiebstahl verhindert. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Personen am Sonntagmorgen versucht, in der Neubrandenburger Oststadt ein Fahrzeug aufzubrechen. Die herbeigerufene Polizei konnte die Täter fassen. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Zu den zwei Dieben gehörten noch zwei weitere Personen. In ihrem Auto fanden die Beamten mögliche Einbruchswerkzeuge, vier weitere Fahrzeugschlüssel und drei polnische Nummernschilder.

