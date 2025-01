Stand: 04.01.2025 18:34 Uhr Neubrandenburg startet mit Bürgerempfang ins Jubiläumsjahr

In Neubrandenburg sind die Feierlichkeiten zum 777-jährigen Bestehen der Stadt mit einem Bürgerempfang in der Konzertkirche eingeläutet worden. Auf ihm wurden am Sonnabend auch verdienstvolle Ehrenamtliche gewürdigt. Die ehemalige Leiterin der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft, Gundula Engelhard, wurde mit der Wilhelm-Ahlers-Medaille geehrt. Es ist nach der Ehrenbürgerschaft die zweithöchste Auszeichnung in Neubrandenburg. Das Autohaus Eschengrund erhielt die Auszeichnung als Unternehmen des Jahres, weil es sich für die Inklusion sowie die Vereinbarkeit vom Beruf und Familie engagiert, so Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos).Im Festjahr stehen zahlreiche Höhepunkte auf dem Programm, unter anderem das Osterfeuer, Freiluftkino, Open-Air-Konzerte und Sonderausstellungen. "Einfach schöne Momente erleben" hat OB Witt als Motto des Jubiläums ausgegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 04.01.2025 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte