Stand: 28.02.2025 04:43 Uhr Neubrandenburg: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Unfall auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 54-jährige Frau kam auf Höhe des Bahnhofes mit ihrem Wagen links von der Fahrbahn ab und landete im Graben der Wallanlage. Ein 18-jähriger Passant, der den Unfall beobachtet hatte, eilte als Ersthelfer zum Unfallort. Als er die Frau aus dem Auto befreien wollte, setze sich der Wagen in Bewegung und verletzte den 18-Jährigen schwer. Unfallopfer und Ersthelfer wurden mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte