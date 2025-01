Stand: 26.01.2025 08:04 Uhr Neubrandenburg: Wahlhelferin angegriffen

Sonnabendnachmittag ist eine Wahlhelferin der Linken im Neubrandenburger Reitbahnviertel von einer Gruppe Heranwachsender attackiert worden. Die 26-jährige war mit einem Bekannten dabei, Wahlplakate an Laternenmasten anzubringen, als eine Gruppe Kinder und Jugendlicher im Alter zwischen 12 und 14 Jahren eines davon wieder abriss. Als sie diese daraufhin ansprach, folgte eine verbale Auseinandersetzung, während der, die Politikerin mehrfach beleidigt wurde. Eine der Tatverdächtigen warf zudem eine leere Flasche in Richtung der 26-Jährigen und traf diese am Fuß. Es wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung aufgenommen.