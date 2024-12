Stand: 20.12.2024 09:51 Uhr Neubrandenburg: Wahl der Stadtvertretung wird von Gericht geprüft

Gegen die Wahl der Stadtvertretung in Neubrandenburg, die im Mai und Juli dieses Jahres durchgeführt wurde, liegt eine Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald vor. Darüber informierte Oberbürgermeister Silvio Witt am Donnerstagnachmittag die Ratsfrauen und Ratsherren. Einzelbewerber André Sandmann (parteilos) will die zweigeteilte Wahl juristisch prüfen lassen. Sandmann hatte sich erfolglos zur Wahl gestellt - er erhielt 695 Stimmen und damit keinen Sitz in der Stadtvertretung. In Neubrandenburg wurde in diesem Jahr die Stadtvertretung an zwei Terminen gewählt. Grund war ein Druckfehler auf den Stimmzetteln in einigen Wahlkreisen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte