13.01.2025 11:00 Uhr Neubrandenburg: Vermisste Frau tot aufgefunden

Eine seit April vergangenen Jahres in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) vermisste 73 Jahre alte Frau ist tot aufgefunden worden. Darüber informierte die Polizei. Ein Teilnehmer einer Treibjagd hat die Leiche am Wochenende im Nemerower Holz entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass sie schon längere Zeit dort lag. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Ermittelt wird in alle Richtungen. Zuletzt war die Frau Ende April in der Neubrandenburger Rotdornstraße gesehen worden. Sie sei zu dieser Zeit orientierungslos gewesen. Die Polizei suchte mit Tauchern und Hunden nach der Vermissten.

