Stand: 05.12.2024 14:45 Uhr Neubrandenburg: Verletzte bei Streit mit Schlagstock

Im Neubrandenburger Reitbahnviertel wurde Mittwochnacht ein Mann mit einem Schlagstock verletzt. Laut Polizei war zuvor ein Streit vor einem Wohnhaus in der Traberallee eskaliert. Dabei verwendete ein 21-Jähriger den Schlagstock gegen sein 43-jähriges Opfer. Ein weiterer Mann ging dazwischen und trennte sie voneinander. Beide hatten einen Atemalkoholwert von mehr als ein Promille. Der 43-Jährige wurde mit Verletzungen am Kopf und an der Hand in ein Klinikum gebracht. Warum es zu dem Streit kam, wissen die Ermittler noch nicht.

