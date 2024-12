Stand: 18.12.2024 12:25 Uhr Neubrandenburg: Strafe wegen illegalem Autorennen

Das Amtsgericht Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat einen 23-jährigen des illegalen Autowettrennens schuldig gesprochen. Der Mann war nach Einschätzung der Richterin im Juli 2022 mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde auf der Demminer Straße in Neubrandenburg unterwegs, das Ganze spielte sich um vier Uhr morgens ab. Mit seinem getunten Fahrzeug war er demnach aus einer Seiten- auf die Hauptstraße gefahren und hatte beim Losrasen den Streifenwagen hinter sich nicht bemerkt. Nach Angaben der Polizisten kam der Raser zwischenzeitlich sogar auf 150 km/h. Damit fuhr er deutlich mehr als doppelt so schnell, wie es dort erlaubt ist. Als er an einer Tankstelle hielt, kontrollierten ihn die Beamten. Jetzt muss der Raser 700 Euro Strafe zahlen und darf zwei Monate kein Kraftfahrzeug fahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte