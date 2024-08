Stand: 16.08.2024 15:02 Uhr Neubrandenburg: Stadt schließt 10 von 18 Spielhallen

In Neubrandenburg muss mehr als die Hälfte aller Spielhallen von Freitag an geschlossen bleiben. Zehn der ursprünglich 18 Spielhallen erfüllen nicht die gesetzlichen Vorschriften. Dazu gehören zum Beispiel Mindestabstände von 500 Metern zu anderen Spielhallen oder zu Schulen, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. In Neubrandenburg wurde die Schließung im Gegensatz zu vielen anderen Städten erst jetzt vollzogen, weil mehrere Spielhallenbetreiber den Klageweg nutzten. Dieser endete laut Stadtverwaltung erst in dieser Woche. Von Ende 2022 bis Mitte 2023 war die Zahl der Spielhallen im Land infolge der damals neuen Vorschriften bereits von 179 auf 166, gesunken, wie Innenminister Christian Pegel (SPD) im März im Landtag sagte.

