Neubrandenburg: Neue Fraktionen in der Stadtvertretung

Zehn Parteien und Wählergemeinschaften wurden bei den Kommunalwahlen in die Stadtvertretung Neubrandenburg gewählt. Vor der konstituierenden Sitzung am 4. September haben sich daraus jetzt fünf Bündnisse gebildet. Die CDUplus Fraktion hat sich mit je einem Ratsherrn der FDP und der Bürger für Neubrandenburg verstärkt und damit nun zehn Sitze. Ebenso viele nimmt die Zählgemeinschaft SPD/Grüne und Linke ein. Im Unterschied zu einer Fraktion arbeitet eine Zählgemeinschaft ohne Vertrag zusammen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) und die Bürger für Neubrandenburg bilden eine gemeinsame Fraktion mit 9 Sitzen, ebenso viele hat die AfD, die bei der Wahl stärkste Kraft in Neubrandenburg geworden war. Das Projekt Neubrandenburg, eine Wählergemeinschaft vor allem von Unternehmern, ist mit vier Stimmen vertreten. Einziger nicht eingebundener Stadtvertreter wird Tim Großmüller sein, der für die Stabilen Bürger Neubrandenburg kandidiert hatte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte