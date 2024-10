Stand: 18.10.2024 07:42 Uhr Neubrandenburg: Mobilitätszentrale einige Tage geschlossen

Aufgrund von Umbauarbeiten bleibt die Mobilitätszentrale am Busbahnhof in Neubrandenburg von Freitag ab 14 Uhr bis zum 28. Oktober geschlossen. Fahrkarten für die Linien der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft (MVVG) können in diesem Zeitraum in den Bussen gekauft werden. Fahrkarten für den Stadtverkehr gibt es in den Bussen der Neubrandenburger Verkehrsbetriebe, im neu.sw-Kundenbüro im Marien-Carrée am Marktplatz sowie in den Fahrscheinagenturen im Vogelviertel und in der Oststadt. Telefonisch ist die Mobilitätszentrale auch weiterhin zwischen 6 Uhr und 17 Uhr erreichbar. Grund für die Umbauarbeiten ist der Ausbau des flächendeckenden Angebotes für den ILSE-Rufbus. Hierfür werden zwei neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Mobilitätszentrale wird am 28. Oktober um 10 Uhr wieder eröffnet.

