Neubrandenburg: Mann stellt Handtaschendieb

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat ein 35-jähriger Mann einen Handtaschendieb gestellt. Wie die Polizei mitteilte, verfolgte er den 29-jährigen mutmaßlichen Dieb und hielt ihn in einem Wohnaufgang im Reitbahnviertel so lange fest, bis die Polizei eintraf. Der Beschuldigte hatte im Vogelviertel einer 60-jährigen Frau die Handtasche entrissen und war geflüchtet. Die Frau hatte daraufhin den 35-Jährigen, der beim Vorfall in der Nähe gewesen war, um Hilfe gebeten. Bei ihm bedankt sich die Polizei für den mutigen Einsatz. Gegen den 29-jährigen mutmaßlichen Dieb wurde Strafanzeige wegen Diebstahls gestellt.

