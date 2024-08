Stand: 22.08.2024 13:45 Uhr Neubrandenburg: Karl Marx Statue erneut beschädigt

Die Karl-Marx-Statue am Schwanenteich in Neubrandenburg ist am rechten Arm beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Außerdem sei auf die Statue ein schwarzes Hakenkreuz geschmiert worden. Gemeldet worden sei der Vorfall am Mittwochabend. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie der Verwendung verfassungswidriger Organisationen. Sie schätzt den Schaden auf 500 Euro und sucht Zeugen.

