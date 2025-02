Stand: 10.02.2025 18:40 Uhr Neubrandenburg: IT-Panne legt Verwaltung lahm

Das Rathaus in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat seit Montagmorgen massive Netzwerkprobleme. Die Stadtverwaltung ist nicht per E-Mail erreichbar und hat auch keinen Zugriff auf gespeicherte Daten. Deshalb war es zum Wochenstart auch nicht möglich, Stimmen für die Bundestagswahl im Briefwahllokal abzugeben. Betroffen von den IT-Problemen sind nach Informationen einer Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke auch Bereiche der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte sowie Schulen im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Wie ein Sprecher der Kreisverwaltung Mecklenburgische Seenplatte informierte, müssen Bürger auch am Dienstag mit Wartezeiten in den Bürgerservicezentren in Waren, Neustrelitz, Neubrandenburg und Demmin rechnen. Eventuell können auch nicht alle Dienstleistungen abgedeckt werden. Anträge könnten aber abgegeben werden und auch die Telefonanlage funktioniere wieder. Die Integrierte Leitstelle in Neuendorf sei ebenfalls erreichbar.

