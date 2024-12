Stand: 04.12.2024 06:40 Uhr Neubrandenburg: Hoher Sachschaden nach Unfall mit Porsche

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Porsche in Neubrandenburg ist ein Schaden von insgesamt 285.000 Euro entstanden. Der 46-jährige Fahrer des Wagens kam am Dienstagabend in der Weitiner Straße beim Wechseln der Fahrspur von der Straße ab, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug prallte gegen eine Laterne und kollidierte anschließend mit dem Auto einer 61-jährigen Frau. Der Fahrer und die Fahrerin verletzten sich leicht. Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte