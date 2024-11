Stand: 28.11.2024 17:26 Uhr Neubrandenburg: Gundula Engelhard erhält Auszeichnung der Stadt

Die langjährige Leiterin des Literaturzentrums in Neubrandenburg Gundula Engelhard wird mit der Wilhelm-Ahlers-Medaille ausgezeichnet. Das hat die Stadtvertretung beschlossen. Die Wilhelm-Ahlers-Medaille ist die zweithöchste Auszeichnung der Stadt Neubrandenburg - nach der Ehrenbürgerschaft. Sie wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für die Entwicklung der Stadt besonders engagiert haben. Gundula Engelhard gestaltete über viele Jahre die Literatur-und Kulturlandschaft in Neubrandenburg mit. Feierlich verliehen wird ihr die Wilhelm-Ahlers-Medaille auf dem Bürgerempfang in der Neubrandenburger Konzertkirche am 4.Januar 2025.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.11.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte