Neubrandenburg: Große Wollweberstraße ab Montag gesperrt

An einer der wichtigsten Zufahrtsstraßen in die Neubrandenburger Innenstadt beginnen am Montag umfangreiche Bauarbeiten. Die Große Wollweberstraße soll von grundlegend saniert werden. Wer mit dem Auto in die Neubrandenburger Innenstadt will, muss vom Friedrich-Engels-Ring am Bahnhof über die Stargarder Straße in die Innenstadt fahren. Der Verkehr aus der Neubrandenburger Innenstadt heraus auf den Friedrich-Engels-Ring erfolgt über eine Behelfsstraße.

Laut Stadtverwaltung soll am ersten Bauabschnitt in der Großen Wollweberstraße 16 Monate lang gearbeitet werden. Im Zuge der Grundsanierung sind auch neue Radwege geplant. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Bauarbeiten in zwei Jahren vollständig abgeschlossen sein werden.

