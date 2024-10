Stand: 07.10.2024 16:36 Uhr Neubrandenburg: Gedenktafel am ehemaligen Stasi- Knast

Auf dem Lindenberg in Neubrandenburg erinnert jetzt eine Gedenktafel an die Opfer des DDR- Regimes. An der Stelle befanden sich bis 1989 der Sitz der Bezirksverwaltung der Staatssicherheit und eine Untersuchungshaftanstalt. Was aus dem einstigen Stasiknast wird, ist unklar. Die SED Opferbeauftragte des deutschen Bundestags, Evelyn Zupke, sprach sich für den Erhalt aus, zumindest in Teilen. Das ehemalige Gefängnis könnte ein wichtiger Lernort für zukünftige Generationen werden. Die Gedenktafel für politisch Verfolgte in der DDR wurde an einer mit Grafitti bemalten Mauer der ehemaligen Haftanstalt angebracht. Nach neuesten Erkenntnissen des Vereins "Gedenkort Lindenberg" waren hier zwischen 1987 und 1989 mehr als 1000 Menschen in der Haftanstalt inhaftiert. Finanziert wurde die Gedenktafel durch eine Spende des Neubrandenburgers Andre Rohloff, der Mitglied der Vereinigung der Opfer des Stalinismus ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 07.10.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte