Stand: 23.12.2024 16:30 Uhr Neubrandenburg: Erstmals Integrationscoaches ausgebildet

An der Hochschule Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind 20 sogenannte Integrationscoaches ausgebildet worden. Sie sollen als Brücken zwischen verschiedenen Kulturen dienen und geflüchteten Menschen das Ankommen erleichtern. In den Schulungen seien unter anderem Kenntnisse zu verschiedenen Religionen, Traditionen und Kulturen vermittelt worden, so eine Sprecherin des Sozialministeriums. Viele der Coaches sind selbst vor einigen Jahren zugewandert und sprechen neben Deutsch mehrere Sprachen fließend. Eingesetzt werden sollen sie vor allem in Schulen, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen bei Problemen zu helfen. Gefördert wurde das Projekt mit 85.000 Euro vom Land.

