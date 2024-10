Stand: 15.10.2024 18:30 Uhr Neubrandenburg: Erneut Flaggen gestohlen

In Neubrandenburg sind erneut Flaggen gestohlen worden - diesmal drei mit dem Stadtwappen und zwei Werbe-Flaggen der Stadt. Sie fehlten zu Wochenbeginn vor dem Rathaus und vor dem Bahnhof, wie ein Stadtsprecher sagte. Neubrandenburg war zuletzt in die Schlagzeilen geraten: Unbekannte hatten in den vergangenen Monaten die Regenbogenflagge vor dem Bahnhof mehrfach abgenommen und durch eine Hakenkreuz- oder NS-Fahne ersetzt. Am 9. Oktober beschloss die Stadtvertretung dann mehrheitlich, die Regenbogenflagge am Bahnhof nicht mehr zu hissen.

