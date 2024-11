Stand: 15.11.2024 18:36 Uhr Neubrandenburg: Eislaufzelt auf Marktplatz erhält Eis

In dem gerade aufgebauten Eislaufzelt auf dem Neubrandenburger Marktplatz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entsteht momentan die Eisfläche. Rund 85.000 Liter Wasser werden dazu nach und nach mit einem Wasserschlauch auf 800 Quadratmetern verteilt. Das Wasser gefriere dann innerhalb der nächsten Tage zu Eis, sagte eine Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke. Damit habe die letzte Aufbauphase begonnen. Die Eislaufhalle wird am 26. November geöffnet und schließt am sechsten Januar 2025.

