Stand: 21.08.2024 14:20 Uhr Neubrandenburg: Eine halbe Million Euro für alte Turnhalle

Die Turnhalle des Kreativitätscampus in Neubrandenburg soll im kommenden Schuljahr saniert werden. Dazu überreichte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Mittwoch einen Fördermittel-Scheck in Höhe von 525.000 Euro. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Anteilig unterstützt die Stadt die Sanierung mit Mitteln der Städtebauförderung. Die 1959 erbaute Turnhalle erhält ein neues Dach und einen neuen Fußboden, die Wände werden gedämmt und ein Rettungsweg wird barrierefrei gestaltet. Das sei auch im Sinne des Klimaschutzes, so die Stadtverwaltung. Die Schule und den Kindergarten auf dem privaten Campus besuchen derzeit rund 350 Kinder. Die Nachfrage nach freien Plätzen ist laut Schulleitung größer als das Angebot. Die Sanierung der Turnhalle soll überwiegend während der Ferienzeiten realisiert werden, so dass die Nutzung nur zeitweise beeinträchtigt wird. Die Reparaturarbeiten an der Sporthalle Adlerstraße Neubrandenburg sind unterdessen abgeschlossen. Dort kann mit Beginn des neuen Schuljahres wieder unterrichtet werden. Im Herbst 2023 musste die Halle wegen eines Wasserschadens gesperrt werden. Auch die Stadthalle steht laut Stadtverwaltung für den Schulsport voll ausgestattet zur Verfügung. Dort fehlten seit der Wiedereröffnung nach Sanierung vor einem Jahr zahlreiche Sportgeräte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte