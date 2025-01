Stand: 22.01.2025 06:48 Uhr Neubrandenburg: Brand in Oststadt-Hochhaus

In der Neubrandenburger Oststadt (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat es am Dienstag Nachmittag in einem Wohnblock gebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in der siebten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße Müll in einem Abstellraum angesteckt. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Allerdings war die Etage so stark verqualmt, dass 30 Personen ihre Wohnungen verlassen mussten, einige von ihnen sogar über Nacht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. In der Oststadt waren in der Vergangenheit schon mehrfach Brände in Mehrfamilienhäusern gelegt worden. Einen Zusammenhang wollte die Polizei aber nicht herstellen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte