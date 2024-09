Stand: 24.09.2024 17:11 Uhr Neubrandenburg: Baugenehmigung für neues Hotel erteilt

Die Stadtverwaltung Neubrandenburg hat die Baugenehmigung für das geplante Hotel "Markgrafenhof" in der Innenstadt erteilt. Bauherr ist ein Berliner Unternehmen. Mit einem zügigen Baustart wird laut Informationen des NDR allerdings nicht gerechnet. Grund dafür ist die geplante Sanierung der angrenzenden Poststraße im kommenden Jahr. Dort werden auch Versorgungskabel und Wärmeleitungen neu verlegt. In direkter Nachbarschaft zum Hotel sollen zudem Wohnungen entstehen. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft Neuwoges will im Jahr 2026 mit dem Bauvorhaben beginnen. Dann soll die Sanierung an der Poststraße abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 24.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte