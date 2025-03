Stand: 19.03.2025 08:03 Uhr Neubrandenburg: Ausbildungsmesse mit rund 70 Ausstellern

Ob Ausbildung, Studium oder ein freiwilliges soziales Jahr – welcher Weg nach der Schule der richtige ist, können interessierte Jugendliche auf der vocatium-Messe in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) herausfinden. Knapp 70 Aussteller präsentieren sich am Mittwoch und Donnerstag im Jahnsportforum. Neben zahlreichen Ausbildungsbetrieben sowie Hoch- und Fachschulen gibt es in diesem Jahr erstmalig das Forum „MINT“. In Fachvorträgen und Mitmachstationen werden dabei Berufe im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik vorgestellt. Viele Schülerinnen und Schüler kämen bereits mit festen Gesprächsterminen zur Messe, so eine Sprecherin des Institutes für Talententwicklung. Insgesamt waren im vergangenen Jahr knapp 2.500 junge Menschen auf der Messe in Neubrandenburg. Geöffnet ist jeweils von 8:30 Uhr bis 14:45 Uhr. In den kommenden Monaten sind weitere vocatium-Messen in Rostock und Schwerin geplant.

