Stand: 05.07.2024 07:30 Uhr Neu Schloen: Zigarettenautomat aufgeflext

Unbekannte haben in der Nacht in Neu Schloen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Zigarettenautomaten aufgeflext. Wie die Polizei informierte, wurden Zigaretten und Geld gestohlen. Ein Anwohner hatte in der Nacht Schleifgeräusche gehört und daraufhin die Polizei gerufen. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren die Diebe bereits geflohen. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Polizei bittet jetzt darum, dass sich Zeugen, die etwas ungewöhnliches wahrgenommen haben, bei der Polizei melden.

