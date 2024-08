Stand: 03.08.2024 11:21 Uhr Müritzschwimmen: Mehr als 800 Starter in Waren

Beim 55. Müritzschwimmen in Waren sind bei den Hauptwettkämpfen knapp 800 Sportler am Start gewesen. Bei 21 Grad Wassertemperatur gewann Hendrik Merz aus Hamburg die einfache Überquerung der Binnenmüritz vom Seebad Ecktannen zum Volksbad. Für die etwas mehr als 1.900 Meter brauchte er 25 Minuten und 39 Sekunden. Schnellste Frau war fast zeitgleich Levke Krüger aus Tasdorf in Schleswig-Holstein. Den sogenannten "Müritzman" über 3,8 Kilometer gewann wie im Vorjahr Johannes Frank aus Magdeburg. Seine Zeit: 48 Minuten. Das Müritzschwimmen gehört zu den größten Freiwasser-Wettkämpfen in Deutschland.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.08.2024 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte