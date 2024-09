Stand: 06.09.2024 17:26 Uhr Mit Mörtel, Steinen und Schweißsimulatoren

Handwerker aus der Region haben heute Werkzeug und Material mit in die Siegfried Marcus-Schule gebracht. Gemeinsam mit 60 Schülern aus drei neunten Klassen haben sie zum Beispiel gemauert und gezimmert. Das Regionale Unternehmernetzwerk Mecklenburgische Schweiz, RUN, bietet diese Handwerker-Werkstatt an. Schüler bekommen so eine Möglichkeit der Berufsorientierung, sagt Organisatorin Katrin Berndt. Ziel ist es, junge Leute für handwerkliche Berufe zu interessieren.

