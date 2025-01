Mirow: Hoher Schaden nach Einbruch

In einem Betrieb in der Bahnhofstraße in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben der oder die bisher unbekannten Täter Werkzeug im Gesamtwert von gut 50.000 Euro gestohlen. Darunter seien einige sehr wertvolle Maschinen, so eine Sprecherin. Die Polizei hat am Tatort mögliche Spuren gesichert. Jetzt bitten die Beamten, mögliche Zeugen sich zu melden. Wer am Dienstagabend oder in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Handwerksbetriebs in der Bahnhofstraße gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Neustrelitz zu melden.

