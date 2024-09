Stand: 13.09.2024 09:53 Uhr Messerangriff in Friedland: Mehrere Menschen verletzt

Bei einem Messerangriff in Friedland (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind am späten Donnerstagabend drei Menschen verletzt worden. Der Tatverdächtige ist laut Polizei ein 31-jähriger Mann aus Tadschikistan. Er hatte sich mit einer 33-jährigen Ukrainerin auf offener Straße verbal gestritten. Die beiden sind nach Angaben der Polizei in einer "paarähnlichen Beziehung". Aus dem Streit heraus griff der Mann die 33-Jährige mit einem Messer an und verletzte sie dabei so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zwei Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, griffen ein und wurden ebenfalls verletzt. Einer der beiden so schwer, dass er ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den Täter liegt derzeit kein Haftbefehl vor, so die Polizei. Warum es zu dieser Tat kam, ermittelt nun die Polizei.

