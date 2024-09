Stand: 23.09.2024 13:31 Uhr Mehrere neue Baustellen in der Haff-Müritz Region

Gleich mehrere Baustellen sorgen in der Haff-Müritz Region für Verkehrsbehinderungen. So sind seit Montag gleich zwei Ortsdurchfahrten in Dargun und Tutow an der B 110 gesperrt. Die Bundesstraße 110 in Tutow wird weiter ausgebaut. Dafür wird die Straße bis mindestens zum Jahresende voll gesperrt. Unter anderem werden nach Angaben des Straßenbauamtes Neustrelitz ein Damm geschüttet und eine Kreuzung ausgebaut. Investiert werden für knapp 700 Meter Straße rund 5,7 Millionen Euro. Die Umleitung erfolgt über Burow und Demmin. Ebenfalls von Montag an ist die Ortsdurchfahrt Dargun gesperrt. Dort wird unter anderem die Straßenentwässerung erneuert und neuer Asphalt aufgetragen. Die Bauarbeiten sollen Ende November beendet sein. Auch die A 20 zwischen Neubrandenburg Ost und der Anschlussstelle Strasburg Richtung Stettin ist von Montag an für eine Woche voll gesperrt.

