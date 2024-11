Stand: 11.11.2024 09:38 Uhr Mehrere Sperrungen auf Kreisstraßen in der Seenplatte

Die Kreisstraße zwischen Lindenhof und Marner Straße, auf Höhe des Busunternehmens, in Burg Stargard bei Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist von Montag bis einschließlich Freitag halbseitig gesperrt. Voll gesperrt wird ab Donnerstag bis Freitag die Ortsdurchfahrt Kastdorf zwischen Stavenhagen und Neubrandenburg. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Grund für die Sperrungen sind Instandsetzungsarbeiten, so ein Sprecher des Landkreises. In den kommenden Wochen werden weitere Teilstrecken zweier Kreisstraßen in der Haff-Müritz-Region gesperrt. Betroffen sind ab Montag, den 18. November ein Straßenabschnitt im Dorf Seewalde bei Wesenberg sowie zwischen den Orten Bergfeld und Grünow bei Neustrelitz. Beide Bauabschnitte dauern jeweils bis zum Freitag.

