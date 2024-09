Stand: 17.09.2024 16:44 Uhr Mehr Haltepunkte: Neubrandenburg modernisiert Rufbussystem

Die Neubrandenburger Verkehrsbetriebe modernisieren ihr Rufbussystem. Geplant ist, statt nach vorgeschriebenen Routen, Fahrplänen und festen Haltestellen unterschiedliche Punkte in der Stadt je nach Bedarf anzufahren. Die Fahrten sollen zunächst per App bestellt werden können. So können zum Beispiel auch Ziele außerhalb des regulären Liniennetzes in der Stadt Neubrandenburg angefahren werden wie zum Beispiel der Kulturpark, die Innenstadt und das Augustabad. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Angestrebt ist das Frühjahr 2025.

