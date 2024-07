Stand: 26.07.2024 14:29 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Bürgermeisterwahlen beendet

Sebastian Schumacher ist neuer Bürgermeister in Hohenbollentin. Er wurde am Donnerstagabend aus dem Kreis der Gemeindevertreter gewählt, da sich zu den Kommunalwahlen am 9. Juni kein Kandidat als Bürgermeister beworben hatte. Damit sind die Bürgermeisterwahlen in allen Gemeinden im Kreis Mecklenburgische Seenplatte abgeschlossen. Zuletzt gab es auch in Verchen und Neuenkirchen Bürgermeisterwahlen aus den Reihen der Gemeindevertreter. In Verchen war der bisherige stellvertretende Bürgermeister Detlef Gutjahr gewählt worden. In Neuenkirchen hat Frank Richter das Amt des Bürgermeisters übernommen.

