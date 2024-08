Stand: 16.08.2024 10:51 Uhr Marokkaner zündelt in JVA Neustrelitz: 20 Monate Haft

Für einen Brand in der Justizvollzugsanstalt Neustrelitz muss ein 23-jähriger ehemaliger Häftling erneut für 20 Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Waren hat den aus Marokko stammenden Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und schwerer Brandstiftung schuldig gesprochen. Der Mann hatte den Brand vor einem Jahr in der abgeschlossenen Zelle gelegt. Als er in eine andere Zelle verlegt wurde, biss er einem Vollzugsbeamten in den Daumen. Das Gebäude musste evakuiert und erneuert werden, der Schaden wurde auf rund 25 000 Euro geschätzt. Hintergrund war laut Gericht ein Streit mit dem Personal in der JVA. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Rechtsmittel eingelegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 16.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte