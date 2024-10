Sendedatum: 12.10.2024 08:40 Uhr Mann entzieht sich Polizeikontrolle und verursacht Sachschaden

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann, der sich einer Polizeikontrolle entzogen hat. Nach Angaben der Beamten war der 19 Jahre alte Mann am Freitag Abend auf der B198 unterwegs. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizisten und fuhr mit höherem Tempo weiter. Die Beamten verfolgten ihn über Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) bis fast nach Prenzlau, von dort nach Strasburg und weiter auf die B109. In der Nähe von Pasewalk stieß er mit einem Polizeiauto zusammen. Die Beamten hatten versucht, mit ihrem Auto am Flüchtigen vorbeizufahren. Am Fahrzeug der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Danach fuhr der Mann auf ein angrenzendes Feld und fuhr dort etwa eine Stunde lang im Kreis. Dabei entstand ein Schaden an der Agrarkultur in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Beamten stoppten das Auto. Darin saßen auch ein 15-jähriges Mädchen und ein 18-jähriger Mann. Alle sind deutsche Staatsbürger. Die Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß und das Auto nicht zugelassen war. Die Kennzeichen waren vermutlich gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 19-Jährigen unter anderem wegen eines verbotenen Straßenrennens.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.10.2024 | 08:40 Uhr

