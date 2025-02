Stand: 21.02.2025 10:29 Uhr Malchow gibt mehr Geld für Plauer Rundbus aus

Der Plauer Rundbus kann auch in dieser Saison zwischen Mai und September wieder fünfmal täglich Touristen rund um den Plauer See befördern. Die Stadtvertreter aus Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben trotz gestiegener Kosten von 9.000 Euro dem neuen Vertrag zugestimmt. Damit kostet der Rundbus durch Plau am See und die Gemeinden Alt Schwerin und Zislow die Stadt Malchow 73.000 Euro. Durch die Vereinbarung können Kurgäste den Rundbus, der 21 Haltestellen anfährt, kostenfrei nutzen. Perspektivisch soll der Plauer Rundbus in das über Kurabgaben finanzierte Mobilitätsangebot Müritz rundum aufgenommen werden.

