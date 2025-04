Stand: 12.04.2025 09:30 Uhr Malchow: Strenge Regeln für Hauseigentümer in der Innenstadt

Hausbesitzer in Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte), die ihre Gebäude sanieren oder umbauen wollen, müssen sich künftig an strenge Regeln halten. Die Stadt hat für die Altstadt eine Gestaltungssatzung erlassen. Sie regelt zum Beispiel, wie breit Fenster und Tore maximal sein dürfen, wie Zäune aussehen müssen, verbietet Windräder auf Hausdächern und legt fest, dass das Dach auf der Straßenseite nicht mehr als 40 cm überstehen darf. Mit der Satzung verfolgt die Stadt das Ziel, das historische Stadtbild von Malchow zu erhalten. Bei Verstößen können Strafen bis zu 500.000 Euro erlassen werden. Die Stadtverwaltung bietet an, mit den Bauherren deren Umbaupläne vorab zu besprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 12.04.2025 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte