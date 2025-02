Stand: 28.02.2025 15:30 Uhr Malchow: Polizei sucht Unfallverursacherin

Ein neunjähriger Radfahrer ist am Donnerstag auf einem Fußweg in Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einer E-Scooter-Fahrerin angefahren worden. Sie soll den leicht verletzten Jungen beleidigt haben und weggefahren sein, so eine Polizeisprecherin. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Die Frau auf dem E-Scooter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, ein Nasen-Piercing tragen und schwarz gekleidet gewesen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 28.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte