Malchow: Ausbau des Glasfasernetzes beginnt

In Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Mittwoch der Ausbau des Glasfasernetzes begonnen. Wie Bürgermeister René Putzar (parteilos) informierte, können schon bald mehr als 3.800 Haushalte das schnelle Internet aus dem Glasfasernetz nutzen. Bis Mai 2025 verlegt das Unternehmen Deutsche Telekom dafür insgesamt 200 Kilometer Glasfaserkabel und errichtet mehr als 30 Verteiler in der Inselstadt. Den Bürgerinnen und Bürgern bietet das Kommunikationsunternehmen eine kostenfreie Installation. Das Projekt sollte bereits Anfang des Jahres starten, verzögerte sich aber, hieß es.

