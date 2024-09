Stand: 06.09.2024 06:00 Uhr Malchin: Tag der Vereine im Stadion

Die Stadt Malchin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) lädt am Freitag ab 15 Uhr zum Tag der Vereine ins Walter-Block-Stadion ein. Zwölf Vereine präsentieren sich dort und bieten verschiedene Mitmachaktionen und Spiele an: Vom Malchiner Seglerverein über den Judoclub, die Feuerwehr bis hin zum Deutschen Schäferhunde Verein. Besucher können sich im Fußball-Golf-Championat erproben, an der Zweifelderball-Stadtmeisterschaft und einer Vereins-Ralley teilnehmen. Mit dem Tag der Vereine eröffnet die Stadt Malchin die neue Sportsaison. Sie möchte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zudem auf das Ehrenamt aufmerksam machen sowie neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen, so ein Sprecher der Stadt. Am Abend ist dann noch Tanz angesagt. Ab 20 Uhr legt ein DJ auf.

