Stand: 31.07.2024 12:35 Uhr Malchin: Stadt kauft Sparkassen-Gebäude

Die Stadt Malchin wird neuer Eigentümer des Sparkassengebäudes am Markt. Das bestätigte die Sparkasse Neubrandenburg-Demmin. Als Kaufpreis wurden 450.000 Euro vereinbart. Laut Vorstand der Sparkasse bleibt die Schalterfiliale nach einem Umbau bestehen. Die Sparkasse zahlt dann Miete an die Stadt Malchin. Nach Ideen des Malchiner Bürgermeisters Axel Müller (CDU) könnten in zwei Jahren auch die Stadtinformation, das Museum und die Bibliothek in das ehemalige Sparkassengebäude einziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 31.07.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte