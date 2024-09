Stand: 09.09.2024 11:42 Uhr Löcknitz: Bundespolizei nimmt Schleuser fest

Die Bundespolizei hat am vergangenen Sonnabend in der Nähe von Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der 30-jährige Mann aus der Ukraine soll fünf Ägypter von Polen bis kurz vor die deutsche Grenze gefahren haben. Danach seien die vier ägyptischen Männer und ein Jugendlicher ebenfalls aus Ägypten über die Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern gelaufen, so ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk. Zwischen den Ortschaften Boock und Plöwen wurden sie dann aufgegriffen. In unmittelbarer Nähe saß der mutmaßliche Schleuser in einem Auto. Er wurde festgenommen und in die JVA Neustrelitz gebracht.

