Stand: 23.04.2025 16:23 Uhr Lkw mit Betonmischer rutscht bei Röbel in den Straßengraben

Am frühen Mittwochnachmittag ist ein 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Betonmischer kurz vor der Ortschaft Dambeck bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Dabei wurden die Bankette und Schutzplanke stark beschädigt. Aufgrund der schwierigen Bergungsarbeiten ist laut Polizei eine Vollsperrung der Straße für mehrere Stunden notwendig. Der Schaden an den Straßenbegrenzungen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am LKW muss noch ermittelt erwerden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.04.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte